البرلمان الصيني يقر أول قانون مدني موحد في تاريخ البلاد

الخميس, 28 أيار 2020 الساعة 12:00 | سياسة, عالمي

البرلمان الصيني يقر أول قانون مدني موحد في تاريخ البلاد

جهينة نيوز

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس، على مشروع القانون المدني للمرة الأولى في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أنه تم إجراء التصويت خلال الاجتماع الأخير للدورة الـ13 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وحضره 2886 مندوبا.

حيث صوت 2879 مندوبا لصالح القانون، بينما صوت مندوبان "ضد" - وامتنع خمسة آخرون عن التصويت.

يشار إلى أن الصين حاولت بالفعل اعتماد قانون مدني موحد ومنظم أربع مرات - في 1954 و 1962 و 1979 و 2001، ومع ذلك، باءت جميع هذه المحاولات بالفشل بسبب الاختلافات في صياغة وفهم مصطلحات معينة.


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