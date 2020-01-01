الطيران الامريكي يمتنع عن استهداف قيادات ارهابية من "داعش" جنوبي الفلوجة

جهينة نيوز:

كشف مصدر امني في محافظة الانبار امس الاربعاء عن عدم استهداف اربعة من ابرز قيادات "داعش" الاجرامية من قبل الطيران الامريكي كانوا مختبئين بمواقع محصنة جنوبي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر نقلا عن صحيفة المعلومة ان ” معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية قبل نحو اكثر من ثمانية اشهر عن وجود اربعة من قيادات ارهابي داعش مختبئين بالقرب من جسر العناز الرابط بين قضاء عامرية الصمود وقرى زوبع جنوبي مدينة الفلوجة ، ما دعا القيادات الامنية الى اخبار قيادة عمليات الانبار التي طالبت على الفور الجانب الامريكي بسرعة التحرك نحو الهدف “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامريكية استعانت بطائرات مسيرة وأكدت الخبر والتقطت صورا تؤكد تواجدهم في المكان المستهدف وطالبت القيادات الامنية باستهدافهم الا ان الجانب الامريكي امتنع عن استهدافهم بحجة انهم لم يطلقوا نيران اسلحتهم باتجاه الطيران الامريكي ما دعا القيادات الامنية الى التحرك باتجاه مناطق تواجدهم انذاك وتم قصف الموقع والسيطرة عليه والعثور على اسلحة ومواد غذائية وملابس عسكرية الا ان تلك القيادات تحركت من تلك وغيرت من اماكن تواجدهم وبقية القوات الامنية تراقب منذ اكثر من 8 اشهر تحرك هذه القيادات لحين استهدافها يوم امس ومقتلهم في الحال دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

مبينا ان” القيادات المستهدفة وخلاياها النائمة كانت تنوي شن هجمات واسعة النطاق تستهدف قضاء عامرية الصمود ومناطق اخرى من مدن الانبار، موضحا ان” تلك القيادات مسؤولة عن زرع عبوة ناسفة قبل شهر تقريبا في قضاء عامرية الصمود الا ان القوات الامنية ابطلت مفعولها بعد رصدها دون وقوع اصابات “.