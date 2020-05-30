الخطوط الحديدية: نقل 1300 طالب يومياً بين طرطوس واللاذقية.. وفحص حراري وإجراءات تعقيم

جهينة نيوز:

بين مدير عام الخطوط الحديدية السورية نجيب فارس لـ”الوطن” أن عدد الركاب المتوقع نقلهم يوميا بين طرطوس واللاذقية، وذلك اعتبارا من الأحد وبمعدل 4 رحلات يوميا، يصل إلى 1500 راكب 90 بالمئة منهم من طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن قرار استئناف تسيير الرحلات جاء تزامنا مع عودة دوام الجامعات السورية 31 الشهر الجاري، إضافة إلى تخصيص رحلتين كل سبت لطلاب التعليم المفتوح اعتباراً من تاريخ 30-5-2020 وذلك بمعدّل رحلتين بحيث تنطلق الساعة السابعه صباحا من طرطوس وتعود بالساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وأكد فارس اتخاذ جميع التحضيرات لاستئناف عمل القطارات، منوها بوجود أجهزة فحص حراري واتخاذ اجراءات التعقيم اللازمة ناهيك عن تأمين جميع المستلزمات لغاية عمل القطارات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تشمل 1500 راكبا، مع تأمين إجراءات منع الازدحام في محطات القيام والوصول، والعمل على تعقيم القطارات قبل الرحلة وبعدها، إضافة إلى تعقيم كواة التذاكر.

هذا وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بتعليمات طواقم القطارات، علما أن سعر التذكرة 100- 125 ليرة سورية فقط لاغير.