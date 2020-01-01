الهند: أكثر من 158 ألف إصابة بكورونا والوفيات تصل إلى4531

جهينة نيوز:

وصل عدد الإصابات بكورونا في الهند اليوم الخميس إلى أكثر من 158 ألف حالة و إجمالي الوفيات تجاوز الـ 4500 حالة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة لتصل الحصيلة إلى 158333، بينما ارتفعت الوفيات بـ194حالة لتصل إلى 4531.

وتشهد الهند نقلا عن روسيا اليوم انتشارا متسارعا للفيروس. وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من ايار الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التى بدأت فى 25 اذار الماضي، ومن المقرر رفع الإغلاق في 31 ايار الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء، حيث معدل الإصابات منخفض.