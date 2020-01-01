فريق عربي يكتسح استفتاء "ماركا" لأفضل جمهور في العالم

جهينة نيوز:

جهينة نيوز:

اكتسح جمهور نادي الرجاء المغربي لكرة القدم، استفتاء أفضل جمهور بين أندية العالم، الذى أطلقته صحيفة "ماركا" الإسبانية، مطلع الأسبوع الجاري، بمشاركة 40 فريقا.

ويتصدر الرجاء حاليا الاستفتاء بحصوله على 2.3 مليون صوت ويتقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الأهلي المصري، صاحب المركز الثاني، الذي نال نحو 400 ألف صوت، فيما جاء الزمالك المصري، في المركز الثالث، بعدما جمع 133 ألف صوت.

وحل نادي فلامنغو البرازيلي، في المركز الرابع، بعدما حصل على 94 ألف صوت، متبوعا بالترجي التونسي، الخامس بـ60 ألف صوت.

أما الأندية الأوروبية العملاقة على غرار ريال مدريد، وليفربول، وبرشلونة، فتستقر حاليا في المراكز السادس، والتاسع، والحادي عشر على الترتيب.

ولم تكشف صحيفة "ماركا" واسعة الانتشار، عن موعد نهاية الاستفتاء.

وكان الأهلي المصري، فاز قبل أسابيع قليلة باستفتاء "ماركا" لأجمل شعار للأندية في العالم، متفوقا على الرجاء الوصيف، وعدد من الأندية العالمية