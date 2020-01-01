بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

الخميس, 28 أيار 2020 الساعة 10:37 | سياسة, عالمي

بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس إغلاق سفارتها في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ ومغادرة كل الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين للبلاد "بشكل مؤقت".

ونقلت وكالة "رويترز" بيان الخارجية البريطانية الذي جاء فيه: "القرار اتخذ بسبب قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

وأضاف بيان الخارجية: "بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن".

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن الدبلوماسيين البريطانيين عبروا الحدود إلى ​الصين​ برا، بسبب عدم وجود حركة طيران في العالم.


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