بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

جهينة نيوز:
أعلنت بريطانيا اليوم الخميس إغلاق سفارتها في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ ومغادرة كل الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين للبلاد "بشكل مؤقت".
ونقلت وكالة "رويترز" بيان الخارجية البريطانية الذي جاء فيه: "القرار اتخذ بسبب قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".
وأضاف بيان الخارجية: "بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن".
وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن الدبلوماسيين البريطانيين عبروا الحدود إلى الصين برا، بسبب عدم وجود حركة طيران في العالم.