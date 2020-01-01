نيمار يضغط على ناصر الخليفي بقوة للعودة إلى برشلونة!

جهينة نيوز:

مرة أخرى يكشف تقرير صحفي أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يسعى بكل ما أوتي من قوة للعودة مجددا إلى قلعة البرنابيو معقل برشلونة الإسباني.

موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نشر تقريرا أكد فيه أن نيمار يضغط على مالك نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي للموافقة على عودته إلى ناديه السابق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد التقرير أن نيمار يتزعم مجموعة من اللاعبين ترفض طلب الخليفي بشأن تخفيض الرواتب، بعد إلغاء الدوري الفرنسي.

ويشارك نيمار في تمرده كل من: تياجو سيلفا، إدينسون كافاني، أندير هيريرا، خوان بيرنات. بينما يتواجد كيليان مبابي في المجموعة الثانية التي توافق على خفض الرواتب.

وأشار التقرير إلى استخدام نيمار تلك الورقة للضغط بقوة على ناصر الخليفي من تركه يرحل نحو برشلونة مجددا.

ويتقاضى نيمار 3 ملايين يورو شهريا، ويحصل على 84٪ فقط من راتبه، بعد إلغاء الموسم.

وشدد التقرير، أن الخليفي لا يخفي استياءه من عدم رد اللاعبين على اتصالاته في الوقت الحالي