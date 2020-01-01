٣٠ مركز استضافة للقادمين من الرقة للامتحانات العامة.. ١٦ ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في المناطق المحررة

جهينة نيوز:

كشف مدير التربية في الرقة فراس العلو عن اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لإجراء العملية الامتحانية للشهادتين الثانوية والأساسي لدورة العام الحالي، ومنها تجهيز ٣٠ مركزاً لإقامة الطلاب القادمين من مدينة الرقة ومدن المحافظة الأخرى الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانفصالية(قسد)، والذين يصل عددهم إلى ١٣٢٧٥ طالباً وطالبة للشهادتين، منهم ٨٠٧٥ طالباً وطالبة تعليم أساسي و٥٢٠٠ طالب وطالبة ثانوي.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين الإجمالي لشهادة التعليم الأساسي ١٠٥٢١ طالباً وطالبة يتوزعون على ٨٤ مركزاً امتحانياً في المناطق المحررة في الرقة ، وعدد المتقدمين لامتحان الثانوية ٥٨٩١ طالباً وطالبة، منهم ٥٤٧٠ طالباً وطالبة ثانوية عامة و٤١٩ ثانوية تجارية وطالبا صناعة يتوزعون على ٤٥ مركزاً امتحانياً.

ولفت العلو إلى إقامة مركز لتنتيج الامتحانات في السبخة وآخر لطباعة الأسئلة، مشيراً إلى وضع خطة تعقيم المراكز الامتحانية بشكل يومي وكذلك اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من وباء كورونا خلال العملية الامتحانية.