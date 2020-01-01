أبراج الخميس 28 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص

مولود 28 ايار: معبر متكلم شفاف، ذو مثالية عالية بعقلانية مميزة، ينظر للأمور ببعد وعمق، يمتلك حسن الإرشاد والتوجه، يمتلك الجمال واللطافة وايضا الخير الشر لذلك يشعر بالحساسية، أو بالأذى تجاه السلبيات بالعالم، لذلك يضغط على حزنه أو حتى على غضبه، يحافظ على تصرفاته كمايجب، يحتاج لقدر كبير من المحبة والاحترام من الآخرين لأنه يشعر بعدم الرضى والتقدير تجاهه، يتزعزع لديه احساسه العاطفي المرهف لكن ضميره الواعي يستدعيه للسؤال ماهو السبب.

هذا العام ربما يكون الوقت ليس طيباً لك، تختار الأشياء الجيدة وتنتقل من الروتين القديم إلى الجديد، بمايخص الاتفاقيات يوجد عقود صفقات صغيرة، تواجه تغييرات بمزاجك، تعارف، اجتماعات، سفريات قصيرة، للبعض عقارات بيع وشراء.

الحمل: نشاط وحماس وفرح، قد تسمع خبر يخدم مصالحك، كن متيقظ وجاهز لاقتناص الفرص، للبعض اهتمام بأمور أدبية وفنية، وللبعض تعارض بشؤون الأولاد تشعر انهم لايفهمونك او تفهمهم، انتبه من ردة الفعل، اليوم مناسب لتسمع اخبار حلوة فنية أو معنوية.

الثور: انشغالات بأمور بيتية بعض الشيء، نهار متوتر، هاتف عاجل من محيطك يشغل بالك، تقدم مساعدة مالية لأفراد عائلتك، للبعض تغيير مكان اقامة، مشروع منزلي، حلل الامور بشكل منطقي حتى لاترتكب الاخطاء، حسن دفاعاتك المعنوية حتى تحقق أهدافك.

الجوزاء: نهار جيد للعلاقات و للتنقلات، حاضر اليوم وتثبت وجودك، تحترم المواعيد، استفسر عن أي أمر يخصك، تعزز علاقاتك، تعامل إيجابي.

السرطان: تصادف نجاح مالي، تكون مندفع بالمعنويات وتسمع اخبار سارة تخص أعمالك وأموالك، معاملات تجارية، تزيد من زكائك وقوة نشاطك، انتبه للمصروف، جائزة أو هدية، استرداد دين، انتبه لصحتك،

الاسد: القمر عندك يمنح نفسيتك الهدوء والطمأنينة، تقف بوجه الصدمات والعقبات، لديك حافز للبراعة، يسهل عليك اكتساب المال وتحسين وضعك، تتصاعد شعبيتك، تفرض وجهة نظر.

العذراء: عقبة بالتكيف، لاتدخل بنقاشات أو عمل جديد، دافع عن نفسك حتى تتجواز المخاوف، قد يحالفك الحظ لو الظرف صعب، انتبه عصحتك، انتظر ليصل القمر لبرجك، انتبه على اغراضك ومفاتيحك.

الميزان: صداقاتك جيدة، تشعر بالتقدير والثقة، تلعب الصدفة دور مهم بحياتك حتى تحتل مكانة تليق بك، دعوة اصدقاء، لاتترد بقبول الدعوات، تشعر بتحالف الاصدقاء.

العقرب: اليوم للعمل، مسؤولية مهمة، تسمع خبر، تنزعج من محيطك، علاقاتك جيدة مع الاصدقاء، اخبار عن أوضاع مالية، احتمال التعرف ما من ذوي النفوذ، اطباع سلبي، حافظ على هدوءك، انتبه على عملك.

القوس: تاخذ قرارات خاصة، تتحمل مسؤولياتك، لا تحاول الجري بعيدا عن مشاكلك، حوارات ونقاشات، تصلح أخطاء وترتب اوضاع، اتصالات لأماكن بعيدة، القمر ببرج الأسد تشعر بحاجة لسفر ومشاريع كبيرة، نجاح اجتماعي، مكانة مرموقة.

الجدي: لاتتسرع بحسم موضوع مهم، قبل التدقيق بالتفاصيل حتى تعالج مسألة دين أو قرض، معاملات تتطلب منك ان تتحرك حتى تنجز اعمالك، خليك متسامح وكريم ومتفائل، يزداد حبك للحياة وعلاقاتك مع العائلة، اخبار جيدة، اهتمام بقضايا أو ملفات، للبعض مرافقة مريض.

الدلو: احتمال يكون عندك معاكسات، يوم مناسب للعلاقات والانسجام، لاتفتعل المشاكل، عالج امورك بهدوء حتى لوشعرت بالظلم، الحصول على مال، دين قديم، تبادل آراء وشراكة.

الحوت: تعاني من توتر عصبي شديد، تحب العمل لكن انتبه من أن يدخل أحد به وحدد وقتك، الافضل تكون مستقل، لاتستسلم للخمول حتى تلعب دور إيجابي أو عملي، بكل على عملك، تفادى اي تقصير، انتبه على غذائك.