استمرار التصدعات في حزب أردوغان.. 63 نائبا يعتزمون الانشقاق

جهينة نيوز:

أعلن وزير العمل التركي الأسبق ياشار أوكويان عزم 63 برلمانيا الانشقاق عن حزب رئيس النظام التركي العدالة والتنمية للانتقال إلى صفوف حزب الديمقراطية والتنمية الذي يقوده نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

وأشار اوكويان إلى حالة من الاضطراب والتأزم السياسي في أنقرة وقال وفق صحيفة زمان التركية إن 63 من أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان سيتقدمون باستقالتهم للانضمام إلى حزب الديمقراطية والتنمية.

ووصفت الصحيفة إعلان أوكويان بهذا الصدد بأنه “مفاجأة جديدة من العيار الثقيل وسط الانشقاقات المستمرة منذ عام تقريبا في صفوف الحزب الحاكم الامر الذي يمكن أن يؤدي إلى قلب المعادلة السياسية” في أنقرة.

وأكد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتنمية مصطفى يانار اوغلو في وقت سابق اليوم أن ظلم رئيس النظام التركى رجب طيب اردوغان وحزبه وصل إلى مستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها.

وكان باباجان أكد منذ أيام أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان دمر النظام الديمقراطي في البلاد بعد قيامه بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي وأنه ارتكب أخطاء فادحة على جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية وأفسد كل شيء بعد أن سيطر على جميع أجهزة الدولة معتبراً أن الشعب التركي ضحية لسياسات اردوغان الطائشة