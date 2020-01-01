ليس عبوة ناسفة .. كشف حقيقة الانفجار الذي اطاح بدورية للاحتلال التركي + فيديو

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان الانفجار الذي اطاح بدورية تركية و ادى الى قتل و جرح عناصر من قوات الاحتلال التركي في محافظة ادلب سببه انفجار مستودع ذخيرة للارهابيين الايغوريين (الحزب التركستاني الارهابي) الذين استقدمهم نظام رجب طيب اردوغان من الصين لقتال الشعب السوري و يحتلون مناطق واسعة في محافظة ادلب بعد ان هجروا اهاليها.

و كانت وسائل اعلام قالت في وقت سابق ان عبوة ناسفة اطاحت بدورية تركية مما ادى الى قتل عنصر للاحتلال و اصابة آخرين.

و نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد جوية لمستودع الذخيرة الذي نشب فيه حريق قبل ان ينفجر و يطيح بدورية لقوات الاحتلال التركي التي ترعى الارهابيين.