ليس عبوة ناسفة .. كشف حقيقة الانفجار الذي اطاح بدورية للاحتلال التركي + فيديو

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 22:45 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان الانفجار الذي اطاح بدورية تركية و ادى الى قتل و جرح عناصر من قوات الاحتلال التركي في محافظة ادلب سببه انفجار مستودع ذخيرة للارهابيين الايغوريين (الحزب التركستاني الارهابي) الذين استقدمهم نظام رجب طيب اردوغان من الصين لقتال الشعب السوري و يحتلون مناطق واسعة في محافظة ادلب بعد ان هجروا اهاليها.

و كانت وسائل اعلام قالت في وقت سابق ان عبوة ناسفة اطاحت بدورية تركية مما ادى الى قتل عنصر للاحتلال و اصابة آخرين.

و نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد جوية لمستودع الذخيرة الذي نشب فيه حريق قبل ان ينفجر و يطيح بدورية لقوات الاحتلال التركي التي ترعى الارهابيين.


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