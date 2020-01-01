الجزائر تستدعي سفيرها في باريس على خلفية فيلم وثائقي حول الحراك

جهينة نيوز:

أعلنت الجزائر يوم الأربعاء، استدعاء سفيرها في باريس على خلفية بث قناة فرنسية فيلما وثائقيا مسيئا للحراك الشعبي.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى فرنسا للتشاور، على خلفية بث بعض القنوات العمومية الفرنسية برامج "هاجمت فيها الشعب الجزائري ومؤسساته"، حسب ما جاء في تصريح أدلى به الناطق باسم الخارجية اليوم للتلفزيون العمومي.

وجاء هذا الإجراء ساعات بعد بثّ القناة الخامسة الفرنسية "France 5" وثائقيا حول الحراك الشعبي في الجزائر بعنوان "l'Algérie mon amour".

وأثار الوثائقي موجة من الانتقادات بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبر إساءة لقيم الشعب الجزائري.

وتعد الحادثة الثانية بعد استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي بالجزائر عقب بث قناة فرانس 24 تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد.

المصدر: RT