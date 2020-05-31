رحلة جوية اضافية بين دمشق القامشلي و تسيير القطارات بين طرطوس و اللاذقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل في سورية عن تسيير رحلة طيران إضافية على متن الخطوط الجوية السورية “دمشق القامشلي دمشق” يوم السبت المقبل.

وحددت الوزارة في بيان تلقت صدر اليوم الساعة التاسعة صباحاً موعدا للإقلاع من دمشق والوصول عند العاشرة، والحادية عشرة قبل الظهر موعدا للإقلاع من القامشلي والوصول إلى دمشق عند الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخطوة تأتي لتأمين عودة الطلبة الجامعيين وخدمة للأهالي بعد فترة عطلة العيد واستئناف النقل الجماعي ودوام العاملين.

و في وقت سابق عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الداخلي بين دمشق والقامشلي ذهاباً وإياباً اعتباراً من الـ 19 من أيار الجاري وحتى الـ 30 منه.

و في سياق متصل أعلنت وزارة النقل استئناف تسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية اعتبارا من يوم الأحد القادم 31-5-2020 بمعدل أربع رحلات يومياً “رحلتان ذهابا ورحلتان ايابا” وبسعر 100 إلى 125 ليرة سورية للتذكرة.

وحددت الوزارة موعد انطلاق الرحلة الأولى من محافظة طرطوس باتجاه اللاذقية في الساعة السادسة والربع صباحاً والرحلة الثانية في السابعة صباحاً والرحلة الأولى من اللاذقية باتجاه طرطوس في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر والثانية في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه الى ضرورة التزام الركاب بتعليمات طواقم القطارات وبإجراءات التعقيم علما بأنه سيتم تعقيم العربات وكوات التذاكر قبل الرحلة وبعدها مع الالتزام باستخدام أجهزة فحص الحرارة وتطبيق كل إجراءات منع الازدحام في محطات الانطلاق والوصول.