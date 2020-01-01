الصين تجري مسح على تشومولانغما التي تعتبر اعلى قمة في العالم

جهينة نيوز:

وصل فريق المسح الصيني إلى قمة جبل تشومولانغما صباح اليوم الأربعاء لإجراء سلسلة من المسوحات على قمة الكوكب.

ويمثل هذا الحدث خطوة حاسمة في مهمة الصين لإعادة قياس ارتفاع أعلى قمة في العالم، والذي يعتقد العلماء أنه سيعزز المعرفة البشرية بالطبيعة ويساعد على تعزيز التطور العلمي.

وبعد الوصول إلى القمة التي يطلق عليها في الغرب اسم قمة افرست، بدأ أعضاء الفريق في وضع علامة مسح على القمة المغطاة بالثلوج، والتي تبلغ مساحتها أقل من 20 مترا مربعا.

وانطلق فريق المسح من مخيم على ارتفاع 8300 متر فوق سطح البحر، متوجها إلى القمة عند حوالي الساعة 2:10 صباح الأربعاء.