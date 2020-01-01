الصحة تعلن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 43 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى اليوم 121 شفي منها 43 وتوفيت 4 حالات.

يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.