العاصفة الاستوائية بيرثا تجتاح سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية

جهينة نيوز:

اجتاحت العاصفة الاستوائية “بيرثا” سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية جنوب شرق الولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة تهدد بحدوث فيضانات.

ونقلت شبكة “سي بي اس” نيوز الأمريكية عن المركز الوطني للأعاصير قوله إن تحذيرات بشأن العاصفة الاستوائية صدرت حيث يصحبها هطول أمطار غزيرة تتواصل خلال الساعات المقبلة موضحاً أن سرعة الرياح بلغت 80 كيلومتراً في الساعة.

وبيرثا هي ثاني عاصفة استوائية تتشكل خلال العام الجاري قبيل بدء موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من حزيران المقبل حيث اجتاحت العاصفة الاستوائية آرثر السواحل الشرقية للولايات المتحدة بالقرب من فلوريدا في وقت سابق الشهر الجاري مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأشار مركز التنبؤات المناخية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون هبوب 13 إلى 19 عاصفة خلال موسم الأعاصير الأطلسية في 2020 وهو عدد يفوق الرقم الاعتيادي.