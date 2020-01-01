نحو الاستغناء عن الصواريخ الروسية .. لاول مرة الولايات المتحدة بصدد رسال رواد الى المحطة الدولية

جهينة نيوز:

تنطلق، اليوم، أول رحلة فضاء تجارية في العالم من قاعدة "كينيدي" للفضاء، على متن الصاروخ "فالكون 9" لتكون اول رحلة امريكية مأهولة الى محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها.

وستحمل مركبة الفضاء "دراغون" رائدي وكالة "ناسا"، دوغ هيرلي وبوب بينكن، إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" لتتجه إلى محطة الفضاء الدولية ليكون اول صاروخ مأهول غير روسي ينقل رواد الى المحطة الدولية علماً بأن الصاروخ يعمل بمحركات فضائية روسية الصنع.

ونشرت وكالة "ناسا" الأمريكية على موقعها الرسمي في "تويتر" صورة تظهر الصاروخ وقد علقت عليه المركبة الفضائية "دراغون" في وضعية الجاهزية قبل الانطلاق، والذي سيتم في الساعة 4.33 بتوقيت شرق أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد سافر قبل أيام، لمشاهدة إطلاق أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتنطلق المركبة من منصة الإطلاق "39A"، وهي نفس المنصة التي تم استخدامها لإطلاق مركبة الفضاء "أبولو"، في وقت سابق.

و يشار الى ان روسيا كانت تحتكر نقل حمولات الشحن و الرواد الى الفضاء و مع نجاح الولايات المتحدة الامريكية بنقل رواد الى الفضاء الى المحطة الدولية من المتوقع ان تتخلى دول اوروبية عن خدمات نقل الرواد و الشحن الروسية.