صحيفة عبرية تكشف اسماء النظم العربية التي وافقت على ضم الاحتلال للضفة و غور الاردن

جهينة نيوز:

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية انه من تحت الرادار، الدول العربية تلمح لموافقتها على عملية الضم لمناطق في الضفة وغور الأردن .

و اضافت الصحيفة : ظاهرياً يحذر الحكام العرب من الضم وخلف الكواليس أعطوا الضوء الأخضر للخطة والحديث يدور عن الأردن مصر السعودية والإمارات.

و نقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أردني رفيع المستوى قوله:- "الأردن يعارض ضم مناطق من الضفة وغور الأردن رسمياً غير أن الملك سيتيح تمرير الضم بأقل الأضرار لبلاده فالمصلحة الأمنية القومية أهم من المصالح الفلسطينية".

و بحسب مصدر سعودي رفيع: "على الفلسطينيين الإدراك بأن (إسرائيل ) هي حقيقة واقعة ولن نُعّرض علاقاتنا مع إدارة ترمب للخطر من أجلهم".

و نقلت ايضا صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني مصري قوله "التصدي لإيـران في الشرق الأوسط يأتي قبل القضية الفلسطينية".

و كشف الصحيفة العبرية ان حكام عرب التقوا مؤخراً بمبعوثي إدارة ترمب ، كوشنر ، وبيركوفيتش، وقد منحوا الضوء الأخضر لمواصلة عمل فريق ترسيم الخرائط الإسرائيلية-الأمريكية استعداداً للبدء بتنفيذ خطة الضم، على الرغم من موقفهم الرسمي ضد الخطة والبيانات التي يطلقونها على الملأ.