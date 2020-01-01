في ابشع اشكال العنصرية الامريكية .. بدم بارد شرطي يقتل مواطن امريكي - فيديو

جهينة نيوز:

أثارت مشاهد فيديو لشرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام العالمي مندداً باعنصرية الامريكية البشعة.

وأظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكيا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن من اصول افريقية بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

وبحسب "سكاي نيوز"، يمكن سماع أصوات المارة الذي شاهدوا هذه اللحظات، وحاولوا جاهدين إقناع الشرطي الابتعاد عن رقبة الرجل، الذي فارق الحياة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.

وقال المواطنون إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، وأن الشرطي بدا مستمتعا أثناء الشجار مع الرجل (جورج فلويد، 40 عاما) الذي فارق الحياة لاحقا.

بدوره نوه حاكم ولاية مينيسوتا إلى أن الضباط الأربعة الذين قاموا بالعملية أوقفوا عن العمل بعد مشاهدة الفيديو، وفتح مكتب الاستخبارات الفيدرالية تحقيقا في الواقعة على الفور.

من جانبه نوه قائد شرطة منيابوليس، ميداريا أرادوندو، أن الشرطة تتبع طرق محددة في "كيفية وضع شخص ما تحت السيطرة"، وأن تحقيقا داخليا قد بدأ حول الواقعة، حيث تم استدعاء الشرطيين الذين ظهرا في الفيديو.

وأثارت المشاهد المؤسفة موجة احتجاجات كبيرة في ولاية منيابوليس، واعتبرها البعض طريقة عنيفة للتعامل مع السود، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا أستطيع التنفس".