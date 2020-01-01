البحر يلفظ الكمامات الطبية بدلا من الأصداف في أستراليا

جهينة نيوز:

يلفظ البحر في أستراليا عشرات الآلاف من الكمامات الطبية إلى شواطئ مدينة سيدني وضواحيها.

وتعد هذه الكمامات جزء من البضائع التي فقدتها سفينة " APL England" والتي كانت متوجهة من الصين إلى ملبورن، حيث تعرضت السفينة إلى أمواج عاتية وفقدت نحو 40 حاوية من البضاعة التي تقلها.

ويشار إلى أن معظم الحاويات بقيت على عمق 2 كم، ولكن بعضها وصل إلى الشاطئ شمالي مدسنة سيدني، واضطرت السفينة، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى التوجه إلى بريسبان.

وبسبب الحادثة، أغلقت السلطات المحلية العديد من الشواطئ في ضواحي سيدني، ومن المتوقع أن يتم إغلاق شواطئ المدينة أيضًا.

وطلبت السلطات من الأستراليين عدم لمس الكمامات التي انتشرت على الشاطئ، وتجري الآن عمليات تنظيف للشواطئ التي امتلأت بالكمامات.