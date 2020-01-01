تدريبات الـ"بريميرليغ" تعود رغم كورونا

جهينة نيوز:

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع، على عودة التدريبات الجماعية بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين، لتقترب المسابقة من استئناف نشاطها بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين اليوم الأربعاء: (سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية. الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين).

ويأتي الإعلان عن بدء المرحلة الثانية عقب اختبارات مكثفة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية، في ظل وجود 8 حالات إيجابية بينها "أدريان ماريابا" مدافع واتفورد و"إيان وان" مساعد مدرب بيرنلي.

وبدأت الأندية الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع استئناف النشاط، بعد الموافقة على التدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، في ظل قيود صحية صارمة.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي منذ شهر آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية، التي تسببت في توقف الرياضة وأنشطة أخرى في العالم.