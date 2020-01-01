العثور على أسلحة وذخائر وطائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي المحرر

جهينة نيوز:

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال عمليات تأمين المناطق التي حررتها من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين خبؤوها قبل اندحارهم من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربي السوري.

وذكر مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التي تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركي تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بي ام بي) بأعيرة وأصناف متنوعه وصواريخ غراد وقذائف (ار بي جي) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائره مسيرة تركية الصنع.

وأضاف المصدر إن وحدات الجيش تتابع عمليات التمشيط والبحث عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة بريف إدلب تمهيداً لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى مناطقهم وقراهم.