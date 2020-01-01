شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها

جهينة نيوز

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، استعداد شركات الطيران والمطارات في روسيا لاستئناف الرحلات الجوية، بعد تعليقها بسبب

انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي "ألكسندر نيرادكو"، أبلغ خبراء المجالس الاجتماعية بأن شركات الطيران الروسية والمطارات على درجة عالية من الاستعداد لاستئناف النقل الجوي، حيث جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمجالس الاجتماعية التابعة لوكالة النقل الجوي والوكالة الفدرالية للسياحة والهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك.

وكانت شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" قد أعلنت يوم الأثنين الماضي، أنها ستبدأ في شهر حزيران القادم استئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.