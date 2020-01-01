اليابان تحل مشكلة خلو الملاعب من الجماهير

جهينة نيوز

نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد، خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتيح التطبيق للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب، أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة، كما يتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

وقال مسؤول في الشركة عن التطبيق الجديد: (في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في المدرجات حولي).

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 حزيران القادم، على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة خوفا من انتقال العدوى بالفيروس التاجي.