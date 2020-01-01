الاحتلال يخترق الأجواء اللبنانية في ذكرى التحرير

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 17:02 | سياسة, عالمي

الاحتلال يخترق الأجواء اللبنانية في ذكرى التحرير

 

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الأربعاء، عن خروقات إسرائيلية عديدة للحدود اللبنانية براً وجواً، في الوقت الذي يحتفل فيه لبنان بذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.

وأوضحت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلاً عن مراسلها أن عشرات الجنود الإسرائيليين تجاوزوا السياج التقني مقابل بلدة عيترون اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل، حيث أشار المراسل إلى أن الجنود تجولوا في المنطقة وقاموا بتفقد المنطقة الحدودية والسياج الإسرائيلي قبل الانسحاب من المنطقة.

كما أفادت المصادر أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة البقاع الغربي وبيروت.


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