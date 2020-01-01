مسؤول في وزارة الصحة يستعرض آخر تطورات كوفيد-19 في البلاد

جهينة نيوز

أوضح معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور "عاطف الطويل"، أن فك الحظر هو مطلب اقتصادي واجتماعي، وتم تطبيقه في كل الدول تدريجياً، وهو ضروري لسهولة الحركة والتنقل خاصة مع عودة الجامعات والامتحانات خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن هناك ضرورة في الحفاظ على العادات المكتسبة خلال الفترة الماضية.

وأكد الطويل في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية، أن ما حصل أمس بعد فك الحظر من خروج للمواطنين يدل على الاستهتار واللاوعي، وأن البلاد ليست بمأمن عن الخطر وفي أي لحظة يمكن أن يظهر الفيروس والمرض لم ينتهِ ولن ينتهي، حيث أن هذه التصرفات تساهم بانتشاره.

وأضاف: (تم السيطرة على البؤر الأساسية للإصابات في منطقتين بريف دمشق، أما باقي الإصابات مستوردة، والدول المحيطة بنا موبوءة وبالتالي لا يمكن القول بأننا بعيدين عن الفيروس، ويمكن أن يدخل مع أي دخول غير شرعي، ولا يمكن التعويل على أننا غير مصابين، فالفيروس لم ينته ولن ينتهي ولذلك كانت الإجراءات بفك الحظر في مختلف دول العالم، والعمل على التعايش معه، والوعي الاجتماعي هو خط الحماية الأول وخاصة بالسلوك اليومي، من خلال الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة عن اللزوم واستخدام أدوات التعقيم).

وأشار المسؤول في وزارة الصحة إلى أن نتائج المسحات تظهر فيسوريا حسب الضغط على الأجهزة وهي ما بين يوم ويومين وهذا بسبب قلة الإمدادات والحظر الاقتصادي، ونوعية الفحص والمسح التي يتم القيام بها تأخذ وقتاً أطول بسبب عدم وجود أجهزة حديثة في البلاد وهي خطرة نوعاً ما كونها يدوية.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة التي سُجلت مُؤخراً قال الطويل: (لا يوجد عزل لشخص بمفرده، وكان هناك اختلاط بين الواصلين سواء في المطار أو ضمن المركز، ولا يمكن السيطرة على تصرفاتهم واختلاطهم 100%، وتم إرسال الإصابات إلى مراكز العزل مباشرةً، والإصابات التي اكتشفت لم يظهر عليها أي أعراض قبل ظهور نتائج المسحات الخاصة بها).

واستطرد قائلاً: (لم نخرج سوى الحالات السلبية بعد 14 يوم ومن لم تظهر عليه الأعراض وأعطيناهن التعليمات المطلوبة لبعد الخروج وهناك فرق صحية بالمحافظات تتابع الحالات بعد الخروج، وهي فترة كافية في حال ظهور أي أعراض أو كان الشخص حامل للفايروس، واليوم ستظهر نتائج لبعض الحالات ممن قدموا مؤخراً من المحجورين).