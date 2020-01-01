زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي طهران

جهينة نيوز

ذكر مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب شرقي العاصمة طهران.

وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران. وفقا لوكالة "أنباء فارس".

وتابع المركز، أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي (التاسعة و11 دقيقة و37 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش) وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 52.04 والعرض 35.78 درجة وفي عمق 12 كم من سطح الارض.

وكانت أقرب المدن لمركز الزلزال وكلها تابعة لمحافظة طهران، دماوند 7 كم، ورودهن 12 كم، وبومهن 15 كم، وطهران 57 كم.

وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.