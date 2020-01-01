شاهد.. سباح بأعصاب باردة يسبح بجانب سمكة قرش عملاقة

جهينة نيوز

تخيل أنك تسبح بهدوء في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفجأة تجد نفسك على بعد بضعة سنتيمترات من سمكة قرش ضخمة، وأي أعصاب تملكها للتحكم في الوضع.

ويظهر مقطع الفيديو السباح الشجاع، الذي يسبح بهدوء بجانب سمكة قرش عملاقة قرب سواحل مدينة مالقا الإسبانية، في مشهد مثير.

يتفحص الرجل كيف تقترب الزعنفة المهددة لسمك القرش منه أكثر فأكثر، لكنه يبقى في مكانه.

على أي حال الحقيقة هي أنه يجب أن يكون لديك جرعة جيدة من الشجاعة والدم البارد لتكون قادرا على الاستمرار في الطفو بكل هدوء وعدم الخوف من وجود مثل هذا الوحش البحري.

لحسن حظ السباح أن القرش، الذي يعد ثاني أكبر سمكة في العالم بعد سمك القرش الأبيض الذي يصل إلى 10 أمتار ويزن أربعة أطنان. وعلى الرغم من مظهرها المرعب، فإن هذه القروش غير ضارة للبشر، الذين يميلون إلى عدم الاهتمام بها على الرغم من أنها بعيدة.