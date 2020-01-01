الصحة العالمية تحذر من صيف كورونا

جهينة نيوز

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.

ولفتت المنظمة إلى أن وباء كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، وهو ما يتطلب وجود خطة محكمة من قبل الحكومات للتعامل مع تلك الأزمة.

وفي تصريحات للمتحدثة باسم المنظمة، كلير نوليس كاب، قالت أننا نعيش حالياً في إحدى أكثر السنوات حرًا، لافتة إلى كوفيد 19 يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة ويجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة.