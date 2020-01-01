الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر بريف الحسكة ويجبره على العودة

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 14:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر بريف الحسكة ويجبره على العودة

جهينة نيوز

منع حاجز للجيش السوري اليوم الأربعاء رتلا عسكريا أمريكيا من المرور باتجاه قرية الدردارة شمال شرقي سورية وأجبره على العودة، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.

ولفت التلفزيون السوري إلى أن الرتل كان يضم 4 مدرعات وكان في طريقه نحو قرية الدردارة بريف ناحية تل تمر في الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكان رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية ومجموعات من ميليشيا "قوات سورية الديمقراطية" تعرض لهجوم نفذه مجهولون أمس الثلاثاء باستخدام سلاحي الرشاشات وقواذف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور، ما أدى إلى إصابة 8 عناصر من الدورية نقلوا إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة للعلاج.


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