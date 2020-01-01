السدير مسعود يتحدّث عن دوره بمسلسل "مقابلة مع السيد آدم".. واخراج الاعلانات!

جهينة نيوز

أكد الفنان السدير غسان مسعود أن دوره في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" وجد تفاعلاً إيجابياً من قبل الجمهور، وهو ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله يشعر بالارتياح تجاه التجربة التي لاقت هذا القبول والانتشار، مشيراً إلى أن طبيعة مهنة الفن قائمة على الفعل ورد الفعل.

أما عن تصريح المُخرج فادي سليم عن وجود جزء ثانٍ من عمل "مقابلة مع السيد آدم"، أشار السدير إلى تعلق المسألة بالمخرج؛ فهو يبني معطياته على رد فعل الجمهور.

وعن عمله بالإعلان صرّح مسعود نقلا عن صحيفة تشرين بمحاولته تقديم رؤية جديدة ومختلفة في مجال الإعلانات السورية، لافتاً لتقييم الجمهور في هذا الشق، وقال: الإعلان بحاجة لنجوم ولهذا السبب وقع اختياري على الأساتذة "قزق، عمايري" من أجل تقديم هذا المنتج، مستغرباً من فكرة عدم وجود مشكلة لدى الناس بأن تشاهد هذه الأسماء بمشاهد درامية وظروف أسوأ في الدراما، لكن لديهم مشكلة بمشاهدتهم في إعلان.. أما عن عدم عرضه فكرة تقديم الإعلان على الفنان غسان مسعود، فقد أكد أنه لم يرَه في الإعلان.

وأضاف السدير بأنه يفتخر كونه ابن غسان مسعود، لافتاً إلى اعتماده على نفسه بتطوير إمكانياته بطريقة مدروسة.