القبض على مروجي مواد مخدرة في قدسيا وضبط ١٤.٤ كغ حشيش مخدر

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 13:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

القبض على مروجي مواد مخدرة في قدسيا وضبط ١٤.٤ كغ حشيش مخدر

جهينة نيوز

القت شرطة منطقة قدسيا القبض على مروج لمادة الحشيش المخدر وتضبط 14،400 كغ من مادة الحشيش المخدر.

بناء على المعلومات الواردة إلى منطقة قدسيا بوجود أشخاص يقومون بترويج مادة الحشيش المخدر في ضاحية قدسيا، ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكنت شرطة منطقة قدسيا بإلقاء القبض على المدعو (م- ح- ح) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر والاتجار بها بالاشتراك مع عدة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم ومصادرة منهم أكياس من مادة الحشيش مخصصة للبيع مع ميزان الكتروني.

ومازالت التحقيقات مستمرة وستتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.

المصدر: وزارة الداخلية


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