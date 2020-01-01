بالفيديو .. اعتراض روسي "خطير" لطائرات الجيش الأمريكي فوق المتوسط

جهينة نيوز

كشف المكتب الإعلامي التابع للأسطول الأمريكي السادس، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية من طراز "سو-35" اعترضت بشكل "خطير وغير آمن" طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأبيض المتوسط.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للأسطول الأمريكي السادس على صفحته الرسمية في "تويتر" البيان مرفقا بصور عن الحادثة التي حصلت فوق البحر الأبيض المتوسط.

وقال المكتب في بيانه: "اعترضت طائرتان روسيتان من طراز "سو 35" طائرة استطلاع "بوسيدون بي 8" فوق البحر الأبيض المتوسط"، واصفا الطريقة بـ"غير الآمنة والخطيرة".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الحادثة استمرت نحو 64 دقيقة في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط.

وتم نشر فيديو يظهر عملية الاعتراض عبر طائرتين على كلا الجانبين.