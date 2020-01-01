استعدادا لتسويق القمح: تجهيز 49 مركز استلام و13 صومعة وصويمعة للتخزين

جهينة نيوز:

تعمل المؤسسة السورية للحبوب على دعم استقرار إنتاج الخبز عبر تنفيذ عقود استيراد القمح المبرمة سابقاً والإعلان عن عقود استيراد جديدة تؤمن حاجة المطاحن إضافة إلى اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتسويق كامل إنتاج القمح للموسم الحالي.

وبين المهندس يوسف قاسم مدير عام المؤسسة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل استلام كامل إنتاج محصول القمح من الفلاحين حيث بدأت اللجان المختصة جولاتها على مراكز الاستلام لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التسويق مشيراً إلى حرص إدارة المؤسسة وفروعها على ترجمة وتنفيذ كل القرارات والتوجيهات الصادرة عن الاجتماع الحكومي السنوي الخاص بالقمح ميدانياً وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لاستجرار وشراء واستلام الأقماح من الاخوة الفلاحين والمنتجين.

وأوضح قاسم أنه تم إنجاز كل التحضيرات لاستلام محصول القمح عند بدء الحصاد بداية الشهر القادم حيث تمت زيادة عدد مراكز الاستلام وعدد العاملين فيها وتأمين أكياس الخيش على مستوى كل محافظة إضافة لتنظيم الدور المسبق لمنع الازدحام وتسريع عملية التسليم لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان تسديد أثمان القمح للفلاحين بالسرعة القصوى في كل فروع المصرف الزراعي.

وأشار قاسم إلى تجهيز 49 مركز استلام هذا الموسم وفق شروط السلامة والأمان وبزيادة 9 مراكز عن الموسم السابق إضافة إلى تجهيز 5 صوامع و8 صويمعات معدنية لتخزين الكميات المستلمة وتأمين مستلزمات استلام القمح الدوغما فيها مبينا أن عودة طريق حلب دمشق الدولي سيسرع عملية نقل القمح ويخفض تكاليفها.

وخصصت الحكومة مبلغ 450 مليار ليرة سورية لشراء القمح خلال الموسم الحالي تم تحويل دفعة أولى بقيمة 150 مليار ليرة لحساب السورية للحبوب وحدد سعر شراء طن القمح من النخب الأول 225 ألف ليرة للموسم الحالي.

سانا