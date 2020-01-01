برشلونة يعرض تشكيلته التاريخية من البرازيليين مستبعدا رونالدو

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 12:46 | رياضة, كرة القدم

برشلونة يعرض تشكيلته التاريخية من البرازيليين مستبعدا رونالدو

جهينة نيوز:

عرض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تشكيلته التاريخية المكونة من اللاعبين البرازيليين فقط.

وضمت التشكيلة عددا من اللاعبين الكبار، تقدمهم الساحر رونالدينيو، والهداف روماريو، وصاحب القدم اليسرى الساحرة ريفالدو، والنجم الحالي نيمار، بالإضافة إلى الظهير الأيمن المتألق داني ألفيش.

في حين خلت التشكيلة من اسم "الظاهرة" رونالدو، الذي دافع عن ألوان الفريق الكتالوني لموسم واحد (1996-1997)، وربما يعود السبب في استبعاده لحمله قميص الغريم ريال مدريد بين العامين 2002 و2007.

وجاءت التشكيلة التاريخية لبرشلونة من اللاعبين البرازيليين كالتالي:

في حراسة المرمى: نيتو

في خط الدفاع: مارينيو، ألويسيو، أدريانو، داني ألفيش.

في خط الوسط: رونالدينيو، إدميلسون، ريفالدو.

في خط الهجوم: روماريو، نيمار، إيفاريستو.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"


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