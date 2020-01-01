الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين

جهينة نيوز:

لامس الذهب اليوم الأربعاء أقل مستوى له في أسبوعين نتيجة احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين حول هونغ كونغ.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 ايار في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1695.80 دولار للأوقية.

وأمس الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة ولامس 1707.10 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعد رد فعل قويا على قانون الأمن القومي، الذي تزمع الصين سنه من أجل هونغ كونغ، مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

وتراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 823.48 دولار للأوقية، فيما فقدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار.

المصدر: رويترز