أكثر من 16 ألفاً قبضوا مستحقاتهم.. السورية للبريد تبسط إجراءات دفع تعويضات المسرحين

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنها ستستأنف تقديم خدمة دفع تعويضات المسرحين الذين تم إنهاء الاحتفاظ بهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر عبر مراكزها البريدية المعتمدة في كل المحافظات وضمن أوقات الدوام الرسمي.

وبين المهندس حيان مقصود مدير عام المؤسسة في تصريح لـ سانا أن المؤسسة عملت بشكل مستمر لتدقيق أسماء المسرحين عبر المتابعة والتنسيق بشكل يومي مع الإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة لإنجاز أعمال المطابقة النهائية للبيانات كونها كبيرة جداً.

ولفت مقصود إلى أن هدف المؤسسة الأساسي هو ربط العملية بجهة واحدة عبر إنجاز كل الإجراءات المطلوبة واختصار الوقت والجهد أمام المسرحين لقبض استحقاقاتهم بما في ذلك القيام بتصحيح الأخطاء الواردة في طلبات التعويض مباشرة.

وأشار مقصود إلى بدء عملية تقبيض المستحقات يومي الأربعاء والخميس الماضيين في 50 مركزاً بريدياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً كما استمرت بعض المراكز في دمشق واللاذقية وطرطوس في صرف التعويضات يوم الجمعة على أن تستمر العملية بعد عطلة العيد.

وأوضح مقصود أن عدد المسرحين الذين حصلوا على مستحقاتهم بلغ 16151 مسرحاً من إجمالي 32390 مسرحاً وبنسبة 50 بالمئة توزعوا بشكل أساسي في دمشق 4195 مسرحاً و2938 في اللاذقية و2238 في طرطوس وأكثر من 2000 في حلب و1249 في حماة والعدد الباقي في المحافظات الأخرى بينما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة أكثر من 31 ملياراً و754 مليون ليرة.

وعن الإجراءات لمعالجة الازدحام خلال عملية التقبيض قال مقصود أن بداية عملية استلام المستحقات شهدت بعض المراكز ازدحاماً ملحوظاً نتيجة الإقبال الكبير من المراجعين وأنه سيتم تنظيم العملية بعد عطلة العيد عبر حجز الدور المسبق وفق أرقام متسلسلة تتيح للمراجع معرفة توقيت دوره بشكل دقيق وبحسب القدرة الفعلية لكل مركز من مراكز المؤسسة ما يخفف مظاهر الازدحام ويسهل عملية استلام المستحقات المالية.

يذكر أن المؤسسة السورية للبريد بدأت تفعيل خدمة تقديم الرواتب عبر نقاط بيع في المكاتب البريدية للمواطنين تقدم أيضاً خدمات دفع الرواتب لأكثر من 400 ألف متقاعد من حسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية