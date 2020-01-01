إصابات كورونا حول العالم تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفا!

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 10:57 | منوعات, صحة

إصابات كورونا حول العالم تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفا!

حعينة نيوز:

أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف اليوم الأربعاء مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عداد الجامعة فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

وتماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة) والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).


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