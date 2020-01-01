حقيقة تكليف التونسي قيس اليعقوبي بتدريب أحد المنتخبات الوطنية؟

جهينة نيوز:

قال مصدر مسؤول في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إن "اتحاد الكرة لم يناقش فكرة التعاقد مع اليعقوبي لتدريب المنتخب الأولمبي أو الشباب وكل ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات".

وأضاف المصدر نقلا عن تلفزيون الخبر "ليس هناك استحقاقات لأي منتخب باستثناء المنتخب الأول، خلال العام الحالي أو المقبل، ولذلك الأمر لا يستدعي التعاقد مع أي مدرب محلي أو عربي".

وكان قيس اليعقوبي قد استقال من تدريب فريق الاتحاد الحلبي، مطلع إياب الموسم الحالي بسبب سوء النتائج، بعد تلقي الفريق لخسارتين متتاليتين في الدوري، أمام الجزيرة والوثبة.