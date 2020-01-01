رغم التهديدات الأمريكية.. ثالث ناقلة نفط إيرانية تتجه إلى فنزويلا

جهينة نيوز:

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن بيانات لموقع رفينيتيف أيكون قولها أن الناقلة بيتونيا التي ترفع علم إيران دخلت البحر الكاريبي أمس بعد أن عبرت المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست مشيرة إلى أنه تجري حالياً عمليات تفريغهما.

واستقبل طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي الناقلة فورتشن في مصفاة إلباليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي دي في إس إيه معرباً عن شكر بلاده لإيران على دعمها.

كما اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى المياه الإقليمية لبلاده يرمز إلى التآزر والتعاضد بين البلدين لافتاً إلى أن الشعب الإيراني والفنزويلي ثوريان ولن يرضخا لتهديدات الولايات المتحدة.

وكانت أميركا وجهت تهديدات ولوحت بالتعرض لناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا إلا أن طهران رفضت هذه التهديدات وأكدت بأنها سترد بكل حزم على أي تعرض لهذه الناقلات.