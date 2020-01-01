"السورية للتجارة" في السويداء تبيع بسعر زائد والتموين تضبطها!

جهينة نيوز:

أشار عدد من المواطنين الذين قصدوا صالة الخضار بمدينة السويداء التابعة للسورية للتجارة أيام عطلة العيد، إلى أن أسعارها أغلى من أسعار السوق بحوالي ١٠٠ ليرة.

وأوضح المتسوقون أن عمل الصالة تغلب عليه العشوائية والمزاجية من قبل العاملين في الصالة، فالكيلو الواحد من البندورة يباع ضمن هذه الصالة بـ٥٠٠ ليرة بينما سعره في السوق ٤٠٠ ليرة

وسعر الكيلو الواحد من الخيار البلدي في الصالة ٤٠٠ ليرة بينما سعره في السوق ٢٥٠ ليرة.

وسعر الكيلو الواحد من الكوسا لدى الصالة ٢٥٠ ليرة أما سعره في السوق لا يتجاوز ١٥٠ ليرة.

وأضاف المتسوقون أن سعر الكيلو الواحد من البطاطا في الصالة يبلغ ٣٥٠ ليرة وسعره في السوق ٣٠٠ ليرة

وسعر الكيلو الواحد من البصل يباع بصالة السورية للتجارة ٢٥٠ ليرة بينما سعره في السوق ٢٠٠ ليرة.

رئيس دائرة حماية المستهلك بالسويداء- عاصف حيدر, قال: قمنا اليوم بتنظيم ضبط بحق صالة الخضار التابعة للسورية للتجارة لقيام القائمين عليها بالبيع بسعر زائد وأعلى من سعر أسواق الخضار والفواكه.

مدير فرع السورية للتجارة في السويداء – حسين صافي قال: هناك رقابة دائمة على هذه الصالة من قبلنا وعلى العاملين بها الالتزام بالأسعار وكل مواطن يشعر بأن الأسعار مرتفعة عليه التقدم بشكوى للفرع.