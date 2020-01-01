استثناء مطاعم الوجبات السريعة من موعد الإغلاق مساء

جهينة نيوز:

أوضح شكري قيومجي عضو مجلس إدارة سياحة المنطقة الشمالية ورئيس شعبة المهن والمكتب الإعلامي فيها أن وزارة السياحة أصدرت قرارا امس الثلاثاء عممته على اتحاد غرف السياحة السورية وغرف السياحة السورية، سمحت بموجبه بإعادة افتتاح مطاعم الوجبات السريعة دون تحديد موعد إغلاقها السابعة مساء، كما هي حال باقي الفعاليات التجارية والخدمية.

وبين قيومجي لـ “الوطن” أن نص القرار الذي تبلغته غرفة سياحة المنطقة الشمالية ينص على السماح لمستثمري مطاعم الوجبة السريعة والمطاعم التي تقدم الوجبات والطلبات الخارجية “بالعمل دون تحديد وقت لإغلاق المنشأة والتوقف عن التشغيل يوميا كما كان سابقا”، وأشار إلى أن باقي المنشآت السياحية عليها انتظار “التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي للتصدي لوباء كورونا لإعادة العمل”، لكنه توقع السماح بعودة افتتاح المطاعم قريبا بشرط التزام المنشآت بالتعليمات الصحية والتعقيم.