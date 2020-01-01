رئيس جمعية الصاغة في حلب: قرار إعادة النقل بين المحافظات ينشط سوق الذهب

جهينة نيوز:

صرّح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في حلب عبدو موصللي لـ«الوطن» بأن الجمود هو المسيطر على شراء الذهب، بينما تحسنت حركة البيع من المواطنين خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر، بعد اتجاه بعض المواطنين لبيع ما يملكون من حلي ومصاغ ذهبية لتأمين احتياجات العيد، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد ولوازم العيد.

وأشار موصللي إلى أن أعلى سعر وصل إليه غرام الذهب كان 84 ألف ليرة سورية وفق التسعيرة الرسمية، في حين تم تداول أسعار في الأسواق، بين تجار الذهب، تجاوز فيها سعر الغرام مستوى 90 ألف ليرة.

وبيّن أن قرار الفريق الحكومي إعادة النقل بين المحافظات، سوف يسهم بتنشيط حركة المبيعات، بشكل بسيط، كون مدينتي حلب ودمشق تشكلان المركز الرئيسي لتجارة وتصنيع الذهب، منوّهاً بأن استمرار أسعار الذهب بالارتفاع، سيبقي على حالة الركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر موصللي أن أفضل الحلول الممكنة حالياً هو التدخل الحكومي للحدّ من تضخم الأسعار، واستمرار سعر الصرف في الارتفاع، ما يساعد في تخفيض سعر الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الذهب تجمّد عمل الصاغة، وليس كما يتداول البعض، بأنها لمصلحة الصاغة وتجار الذهب