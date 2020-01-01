أبراج الأربعاء 27 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 27 أيار: طيب، صادق، لايوارب، لايساوم، قادر على الحيلة اذا استدعت الظروف، يزرع الابتسامة على وجهه، من الصعب خداعه، يحب السفر والتنقل، مفكر وجميل ومثالي، الحظ رديف له، قادر على التواصل، يمتاز بالفنون، لديه فلسفة خاصة على التواصل ونظرة خاصة بالحياة.هذا العام تواجه قضية متشعبة قانونيا تصل لتسوية، ديون وعقود بين شهر 11 و 12، سفر وعقود، الحصول على أمور مالية ومهنية للبعض، للبعض ارتباط وسفر خارجي، للبعض بين الشهر 7 و 8 و 9 فرص وأحداث جديدة وعودة حب من الماضي.الحمل: سعيد مستمر بالاجواء الايجابية، يوم جيد، نشاط فني ثقافي، محاط بالمحبين، تحصد نجومية، ترغب بالخروج من الروتين والمألوف، مكسب مادي او معنوي، لقاء او اتصال، اخبار تخص اولاد، تغيير مكان اقامة، يوم جميل.الثور: لا تسبح عكس التيار، قد تثار زوابع من حولك لاتتسرع، التمرد غير مناسب اليوم، اختر التعبير المناسب، مزاجيتك متقلبة، تفكر بترتيب شؤون المنزل، للبعض اعطال وتصليحات منزلية، انتبه على صحتك ولا تعمل من الحبة قبة.الجوزاء: نشيط وخاصة في مجال السفر القصير، اتصالات، أو من خلال رسائل وكتابة، ابق جاهز من الممكن أن يطلب أحد من محيطك المساعدة، للبعض مقابلة قد تكون ناجحة، تقوم بزيارات وتواصل، تخدم مصالحك.السرطان: تهتم بنفسك اكتر، تهتم بأمور مالية وزيادة ممتلكات، كفة الربح تميل لصالحك، تسديد ديون ليست بالحسبان، انتبه لصحتك، احرص على مالك من الضياع.الاسد: القمر عندك يساعدك بتحقيق غايات، تعبر عن المشاعر الدافئة، توجه دفة الامور لصالحك، حسم ببعض القضايا، أفكارك جيدة أنشطة مع الناس، تسمع خبر، نظرتك للامور فيها ثقة.العذراء: أعمال مهمة، طاقة منخفضة تميل للهدوء والتكاسل، اذا شعرت باي عارض استشر الطبيب، نقاش غير مجدي، لاتفتح ملفات قديمة، اجل مهامك لأوقات اخرى، تقلب صفحة جديدة، اليوم العاقل صندوق سره، كن جاهز ولاتلجأ للتعصيب.الميزان: معنويات عالية، قد تعلن عن أفكارك وتبدأ بالتنفيذ، منهمك بتحضير لقاء أو دعوة، تشعر بوجود الأصدقاء بجانبك، معرفة جديدة أو تلتقي بأشخاص معرفة قديمة، تسمع خبر، تلفت الأنظار.العقرب: تواصل مشوار الاجتهاد ضمن المسؤولين عنك، تتعرض لانتقاد وتكون تصرفاتك عفوية، نظم وقتك ولاتخلط بين العاطفية والعملية، من خالف النصح هلك، ابق على أتم الجهوزية، انتبه على سمعتك الطيبة، مضغوط ومتوتر، انتبه من الغرباء.القوس: نهار ايجابي مناسب لإقامة حوار مهم لتاخذ قرار، تفكيرك بقمة النشاط، بعض العراقيل، لايمنع أن تنشط بزيارات ولقاءات، على مستوى التجارة جيد، اتصال من مسافة بعيدة، تحقق هدف نهار مهم.الجدي: خطأ أو إساءة لأحد، تلطف الأجواء، تعيد ترتيب الحسابات المالية، تعالج أمور استشفائية، فواتير، استحقاقات، مصالحات، تغربل الأفكار وتبدأ بعمل جديد.الدلو: تتحدى كل الصعوبات، مزاجي، تحلى بالصبر، بحاجة لشخص تتحدث معه، استغل اليوم للتركيز على الشراكة، لاتخاف القوانين، تقلب المسافة بينك وبين الاخرين، المهم أن تكون حاضر مع الأخرين.الحوت: نهار متعب، تتعرقل الامور، غير قادر على إنجاز اعمالك، تراجع أمور قديمة، قرار مهم، اطلب مساعدة، تجد تعاون من محيطك، نهار طويل وأعمال كثيرة، كل العمل عليك، استيقظ باكرا وانهي أعمالك.