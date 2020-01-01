الاحتلال التركي في سورية يحرق مئات الدونمات بريف محافظة الحسكة

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 00:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

الاحتلال التركي في سورية يحرق مئات الدونمات بريف محافظة الحسكة

جهينة نيوز:

احرقت قوات الاحتلال التركي مئات الدونمات من الاراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة.

و ذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال التركي اضرمت النار في الأراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي و احرقت نحو 350 دونماً .

و في الـ 19 من الشهر الجاري اندلعت حرائق في محاصيل القمح و الشعير في قرى المحمودية والمناخ والمالحة والتويمية والسكرية المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي و ذكر الاهالي ان قوات الاحتلال التركي و مرتزقته مسؤولون عن اشعال الاراضي الزراعية للمواطنين.


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