هجوم بالرشاشات و القذائف على رتل للاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة في سورية

الأربعاء, 27 أيار 2020 الساعة 00:03 | سياسة, محلي

هجوم بالرشاشات و القذائف على رتل للاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة في سورية

جهينة نيوز:

نفذ مجهولون هجوم بالرشاشات و القذائف على رتل من آليات الاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة مما ادى الى وقوع اصابات في صفوفهم.

و ذكرت مصادر محلية أن مجهولون هاجموا اليات الاحتلال الامريكي قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور مما ادى الى وقوع اصابات.

و ذكرت سانا نقلاً عن المصادر ان 3 من قوات الاحتلال الامريكي و 5 من مجموعات قسد اصيبوا بالهجوم الذي نفذه مجهولون.

يشار الى ان السنوات الماضية شهدت عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال الامريكي شمال شرق سورية, و تشهد المنطقة مقاومة شعبية للاحتلال الامريكي تتمثل باعتراض اليات الاحتلال الامريكي و الاحتجاجات الشعبية و المظاهرات و مهاجمة مقرات الميليشيات العميلة للاحتلال فضلا عن عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال و لا يتم تبنيها من اي تنظيم مما يشير الى انها عمليات طبيعية نتيجة الاحتلال الذي لم يتوقف عن خطف مواطنين من بيوتهم بالتعاون مع ميليشياته العميلة.


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