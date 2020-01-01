الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في اليمن قد يخرج عن السيطرة

جهينة نيوز:

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن استمرار عملياته الإغاثية في اليمن، مرهون بتوفير التمويل اللازم، مشيرا إلى تهديد فيروس كورونا المستجد، لعمليات توريد وتوزيع المساعدات في البلاد.

وقال موقع "أخبار الأمم المتحدة" اليوم الثلاثاء إن "برنامج الأغذية العالمي، يحتاج إلى 878 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة في اليمن، للذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة".

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم البرنامج في جنيف إليزابيث بيرز، قولها إن "الوضع الإنساني في اليمن يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، حيث يهدد كوفيد-19 السكان، الذين أضعفتهم سنوات من الصراع".

وتابعت: "حياة الملايين من اليمنيين على المحك. وهم يتأثرون بشكل حاد بالصدمات. ويعاني أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم نحو 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل الحاد".

ويتوقع "الأغذية العالمي"، أن "يدفع الفيروس التاجي العديد من الأطفال في اليمن إلى براثن سوء التغذية الحاد. ويعاني أكثر من مليوني طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد، وهو رقم يخشى البرنامج من ارتفاعه".

المصدر: موقع "أخبار الأمم المتحدة"