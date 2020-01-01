ابن عادل إمام يسخر من ترجمة إحدى مسرحيات والده

جهينة نيوز

سخر الممثل المصري "محمد إمام"، من ترجمة شبكة البث الرقمي الأمريكية "نيتفلكس" لبعض المسرحيات العربية المطروحة عبر منصتها خلال إجازة عيد الفطر.

وشارك إمام عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ترجمه "نيتفلكس" الحرفية لمثل مصري شعبي يردده والده الفنان عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين هو: (القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا).

وترجمت نيتفلك المثل الشعبي: (when the pumpkin ripened it called the cucumber beans)، وذلك يعني أنه عندما ينضج اليقطين يطلق عليه حبوب الخيار، ليعلق محمد إمام على الترجمة برموز تعبيرية ضاحكة.

وكانت نيتفلكس قد أعلنت في وقت سابق عن عرضها لمشتركيها مجموعة من المسرحيات الكوميدية الشهيرة خلال فترة إجازة عيد الفطر، منها "مدرسة المشاغبين" و"سك على بناتك" و"العيال كبرت" و"شاهد ماشفش حاجة".