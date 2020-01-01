"إبراهيموفيتش" ينجو من إصابة خطيرة

جهينة نيوز:

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم عن إصابة مهاجمه السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وأشار النادي في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى، مؤكداً ان وتر أخيل لم يمسّ، وأن اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة أقصاها عشرة أيام.

وتعرض السلطان إبرا لإصابة بالغة يوم أمس الإثنين خلال التمارين مع فريقه استعدادا لاحتمال استئناف منافسات الدوري الإيطالي، بحسب تقارير صحافية رجحت ان تكون الإصابة في ربلة الساق، بينما أفادت تقارير أخرى عن إصابة في وتر أخيل قد تبعده لمدة أشهر.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية الثلاثاء إلى أن هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

وتأمل الأندية الإيطالية في استئناف الموسم قرابة منتصف يونيو المقبل، بعد تعليقه منذ التاسع من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من المتوقع أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لهذه العودة هذا الأسبوع.