ايران وروسيا تؤكدان ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لسوريا لمواجهة كورونا

جهينة نيوز

اكد السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ومساعد الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال اتصال هاتفي ضرورة تقديم المساعدات الانسانية لسوريا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الاثنين تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات المنطقة ومنها سوريا واليمن واكدا ضرورة تقديم المساعدات الانسانية الى سوريا في ضوء تفشي فيروس كورونا وكذلك التقدم بمسيرة الحل والتسوية السياسية بسوريا في اطار عملية آستانا.

واكد جلالي وفيرشينين كذلك ضرورة التعاون بين البلدين في مجال القضايا الدولية المهمة في اطار منظمة الامم المتحدة.

وفي الختام ابدى الجانبان الرغبة بمواصلة الاتصالات واللقاءات للبحث حول تطورات المنطقة.

المصدر: وكالة فارس